Тбилиси, , 16:22 — REGNUM В министерстве иностранных дел Грузии пообещали отреагировать на то, что в видеохостинге TikTok Абхазия и Южная Осетия указаны как независимые государства. Об этом 13 мая сообщила пресс-служба ведомства.

«Мы работаем и по вопросу социальной сети TikTok, и, как и в других, предыдущих случаях, с целью исправить недостатки на данном сайте», — говорится в заявлении МИД.

Стоит отметить, что при регистрации в видеохостинге в списке стран указаны Абхазия и Южная Осетия.

Напомним, Россия признала независимость Абхазии и Южной Осетии после атаки грузинской армии на Цхинвал в 2008 году. Для пресечения агрессии в грузино-осетинский конфликт в качестве миротворца пришлось вмешаться России, тогда армия Грузии была вынуждена вернуться на прежние места дислокации. Тбилиси не признает независимости новых республик.