Киев, , 15:23 — REGNUM Евросоюз считает принятый на Украине законопроект о национализированных банках «жизненно важным» для экономики страны. Об этом заявил глава представительства ЕС на Украине Матти Маасикас 13 мая на своей странице в социальной сети Twitter.

«ЕС приветствует принятие Верховной радой законопроекта о банковском регулировании. Это жизненно важное мероприятие для защиты государственных финансов и украинских налогоплательщиков…» — рассказал он.

Чиновник отметил, что принятие этого законопроекта было одним из условий продолжения финансовой поддержки Украины со стороны Евросоюза и Международного валютного фонда (МВФ).

Как сообщало ИА REGNUM, ранее за законопроект в Раде проголосовали 270 депутатов, однако в данный момент его подписание заблокировано.

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