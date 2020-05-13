Берлин, , 15:14 — REGNUM Спецборт «Россия» доставил заместителя руководителя администрации президента РФ Дмитрия Козака в Берлин. Об этом сообщает 13 мая ТАСС со ссылкой на источник в аэропорту «Тегель».

"Встречали Козака», — сообщил источник, комментируя прибытие спецборта.

Предположительно, визит Козака в Германию сопряжён с переговорами по вопросам урегилирования конфликта в Донбассе. Он является главным переговорщиком по этому конфликту со стороны Москвы, отметил близкий к переговорам источник.

Козак мог прилететь в столицу Германии несмотря на санкции ЕС и карантинные ограничения, чтобы срочно решить некие вопросы с глазу на глаз, добавил источник.

О прибытии Козака в столицу Германии ранее сообщил в Twitter репортер издания B.Z. Аксель Лир. В российской дипмиссии в Берлине комментариев по этому поводу не предоставили.