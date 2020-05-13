Киев, , 15:11 — REGNUM По инициативе фракции «Голос» в Верховной раде собраны 156 подписей для проведения следующего внеочередного заседания, заявили днем 13 мая представители этой политической силы.

По регламенту Рады для объявления внеочередного заседания необходимо собрать 150 голосов. Теперь должна пройти регистрация подписей в аппарате Верховной рады, после чего руководство парламента объявит о проведении сессии.

В «Голосе» отметили, что все делается для того, чтобы «защитить страну от кибервойск агрессора».

ИА REGNUM напоминает, что ранее сегодня в Раде заявили, что 15 мая истекает решение о продлении санкций в отношении российских социальных сетей и интернет-сервисов, а решения об их продлении нет. Депутаты заявили о готовности «напомнить» офису президента о соответствующей проблеме. По законодательству «санкционные» решения принимает Совнацбез Украины, с последующим подписанием президентом страны Владимиром Зеленским.