Москва, , 15:06 — REGNUM В правительстве РФ поддерживают предложение о снижении стоимости парковок на время пандемии коронавируса. Как передает корреспондент ИА REGNUM 13 мая, об этом говорится в ответе на запрос депутата Госдумы Ярослава Нилова (ЛДПР).

«Минэкономразвития поддерживает в качестве временной меры снижения размера платы за пользование парковками и считают возможным вынести указанный вопрос на рассмотрение рабочей группы госсовета по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции», — говорится в ответе правительства.

При этом полная отмена платы за пользование парковками представляется правительству в условиях режима самоизоляция не вполне обоснованной.