Архангельск, , 22:43 — REGNUM Объединение Архангельской области и НАО позволит округу выжить в сложной экономической ситуации. Об этом на своей странице «Вконтакте» написал врио губернатора НАО Юрий Бездудный.

«Падение цен на нефть очень сильно ударило по нашей экономике, бюджет сократился почти в половину. Считаю, что в сегодняшней экономической ситуации создание сильного арктического региона позволит нам выжить и не допустить снижение уровня жизни жителей округа. А это самое главное!», — написал он.

Глава округа также отметил, что подписание меморандума — это лишь первый этап. За ним последует широкое общественное обсуждение.

«Выбор был и остается за жителями», — написал он.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня главы Ненецкого АО и Архангельской области подписали меморандумо намерении объединить регионы. Решение будет принято по итогам референдума.