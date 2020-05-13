Архангельск, 13 мая 2020, 22:43 — REGNUM Объединение Архангельской области и НАО позволит округу выжить в сложной экономической ситуации. Об этом на своей странице «Вконтакте» написал врио губернатора НАО Юрий Бездудный.
Глава округа также отметил, что подписание меморандума — это лишь первый этап. За ним последует широкое общественное обсуждение.
Как сообщало ИА REGNUM, сегодня главы Ненецкого АО и Архангельской области подписали меморандумо намерении объединить регионы. Решение будет принято по итогам референдума.