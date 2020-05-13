Москва, , 15:02 — REGNUM Госдума во втором чтении и в третьем приняла закон о предельном возрасте руководителей вузов и научных организаций, передает корреспондент ИА REGNUM 13 мая.

Законом повышается с 65 до 70 лет предельный возраст для замещения должностей руководителей, заместителей руководителей государственных и муниципальных вузов и научных организаций и руководителей их филиалов без возможности его продления.

Однако в отдельных случаях, например, в МГУ и СПБГУ срок пребывания руководителя государственного или муниципального вуза или руководителя государственной или муниципальной научной организации в своей должности по достижении им возраста 70-и лет может продлеваться.

Также вводится ограничение по замещению одним и тем же лицом должности руководителя одного и того же государственного или муниципального вуза или научной организации. Свой пост он сможет занимать не более трех сроков, а трудовые договоры с ними могут заключаться на срок не более пяти лет.

Отдельно оговаривается, что трудовые договоры, заключенные с главами государственных и муниципальных вузов и научных организаций, а также с руководителями их филиалов на неопределенный срок на день вступления законопроекта в силу, считаются заключенными на пять лет со дня вступления закона в силу.