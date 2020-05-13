Санкт-Петербург, , 15:07 — REGNUM Петербургский парламент поддержал в первом чтении законопроект «Единой России» о горячем питании в школах, передает 13 мая корреспондент ИА REGNUM. Документ подразумевает поправки в Социальный кодекс Петербурга.

Согласно проекту, бесплатные горячие завтраки будут получать ученики с 1-го по 4-й класс независимо от места жительства и гражданства.

Некоторые категории учеников с 1-го по 11-й класс смогут получить на выбор бесплатное двухразовое горячее питание или комплексный обед. Это обучающиеся по адаптированной образовательной программе; инвалиды; состоящие на учете в противотуберкулезном диспансере; страдающие хроническими заболеваниями; воспитывающиеся в малообеспеченных и многодетных семьях; дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей; находящиеся в трудной жизненной ситуации; обучающиеся в спортивных и кадетских классах.

Кроме того, такое же право могут получить учащиеся профессиональных образовательных учреждений, которые являются инвалидами, детьми-сиротами или детьми, оставшимися без попечения родителей, находятся в трудной жизненной ситуации, а также те, кто воспитывается в многодетных семьях.

Согласно законопроекту, все эти меры должны быть введены в действие во всех школах Санкт-Петербурга с 1 сентября 2020 года.

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