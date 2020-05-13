Берлин, , 15:05 — REGNUM В западных странах ждут, когда в Грузии выпустят из тюрем политических заключенных. Это 13 мая написал на своей странице в Twitter германский депутат Европарламента Михаэль Галер.

По его мнению, грузинские власти ждут реакции и пытаются понять настроения за границей.

«Они (представители власти, прим — ИА REGNUM) прощупывают почву, ожидают ли западные друзья Грузии по-прежнему освобождения политзаключенных. Да, они ожидают», — написал Галер.

По его мнению, от этого зависит, будут ли выборы в Грузии «свободными и независимыми». Евродепутат также выразил надежду на исполнение грузинскими партиями условий мартовского соглашения.

Напомним, в Грузии идет спор между правящей партией «Грузинская мечта» и оппозиционными силами о «политических заключенных». Представители оппозиции так называют своих осужденных соратников и требуют их освобождения из тюрем. Власти заявляют, что все они получили наказания за реальные преступления, а не ради политического преследования. В этот спор стали вступать политики из США и Европы.

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