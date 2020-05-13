Дамаск, , 15:00 — REGNUM Сирийская арабская армия с 12 мая 2020 года наносит мощные удары по позициям боевиков на равнине Аль-Гааб. Под огнём находятся джихадисты из террористической группировки «Исламская партия Туркестана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и из радикальной протурецкой группировки «Хурас ад-Дин» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Об этом пишет новостной ресурс Al-Masdar News.

Именно боевики «Хурас ад-Дин» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) 10 мая смогли на некоторое время захватить у сирийских военных село Танджара в провинции Хама. В результате этого боестолкновения правительственные силы понесли тяжёлые потери в живой силе. Это, кстати, был первый случай атаки наземными силами со стороны боевиков с начала прекращения огня в Идлибской зоне деэскалации с 6 марта 2020 года.

Населённый пункт сирийскими военными был возвращён к вечеру того же дня. Сейчас на этот участок фронта переброшены подкрепления, усилены меры безопасности. По мнению некоторых наблюдателей, Сирийская арабская армия готовится возобновить своё наступление в нескольких районах на северо-западе Сирии.