Джакарта, , 14:59 — REGNUM Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди на заседании министров координационной группы по COVID 19 подчеркнула важность инновационного подхода и привлечения различных заинтересованных сторон, особенно частного сектора, к решению глобальной ситуации, связанной с пандемией, сообщает Antara.

В онлайн-встрече приняли участие 11 представителей министерств иностранных дел из Индонезии, Австралии, Канады, Германии, Италии, Марокко, Перу, Сингапура, ЮАР, Турции и Великобритании.

«Индонезия предлагает создать форум для сотрудничества по обмену информацией, который может способствовать налаживанию связей между частным сектором в производстве и распределении медицинских товаров, необходимых для борьбы с пандемией», — заявила глава МИД Индонезии.

Известно, что предложение Индонезии получило поддержку других стран в качестве конкретного усилия по борьбе с COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство Индонезии подтвердило 15 438 случаев заражения SARS-CoV-2 на территории страны.

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