Киев, , 15:01 — REGNUM Депутат Верховной рады Антон Поляков заблокировал процесс подписания скандального законопроекта о национализированных банках. Об этом парламентарий сообщил 13 мая в своём telegram-канале.

«Подал проект постановления про отмену голосования за антибанковский законопроект», — заявил он.

Постановление не позволяет подписать законопроект спикеру рады Дмитрию Разумкову и президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее законопроект, от которого зависит получение Украиной кредита МВФ, приняли 270 депутатов парламента.

Читайте также: Верховная рада Украины приняла закон о национализированных банках