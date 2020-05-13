Москва, , 14:55 — REGNUM Госдума в третьем чтении приняла закон, разрешающий на фоне пандемии коронавируса заключать договор ОСАГО без диагностической карты, передает корреспондент ИА REGNUM 13 мая.

Законом оговорен срок — в период с 1 марта 2020 года по 30 сентября 2020 года включительно договор обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств может быть заключен без представления диагностической карты, содержащей сведения о соответствии транспортного средства обязательным требованиям безопасности транспортных средств, либо свидетельства о прохождении технического осмотра в отношении тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных машин.

Однако после отмены режимов повышенной готовности страхователь обязан не позднее одного месяца — до 31 октября 2020 года представить страховщику диагностическую карту либо свидетельство о прохождении технического осмотра.

На фоне пандемии ЦБ разослал рекомендации страховщикам продавать полисы без необходимого пакета документов, в ряде регионов страховщики придерживаются рекомендаций регулятора.

Одновременно законом уточняются тарифы ОСАГО. Предполагается индивидуальный подход с учетом штрафов за нарушение ПДД.