Москва, , 14:55 — REGNUM Госдума в третьем чтении приняла закон, направленный на индивидуализацию тарифов ОСАГО, передает корреспондент ИА REGNUM 13 мая.

Страховщики будут вправе самостоятельно определять подход к применению базовых ставок тарифов в пределах их максимальных и минимальных значений, регулируемых ЦБ, с учетом личностных характеристик страхователя и лиц, допущенных им к управлению транспортным средством. В частности, будут смотреть на наличие неоднократных административных наказаний за грубые нарушения правил дорожного движения (ПДД).

Прописывается обязанность автовладельца информировать страховщика о месте, дате и времени проведения независимой технической экспертизы.

В России предусмотрен штраф за вождение автомобиля без ОСАГО, минимальный штраф составляет 500 рублей, максимальный — 800 рублей.

Ранее Госдума приняла закон, позволяющий оформить электронный полис ОСАГО. Мера нашла поддержку в регионах — в условиях проблем с бланками и навязыванием страховщиками дополнительных услуг по страхованию вдобавок к полису.