Москва, , 15:04 — REGNUM Министры иностранных дел стран — членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) обсудили подготовку к торжественному заседанию Генеральной Ассамблеи ООН в связи с 75-летием создания международной организации, которое запланировано на осень 2020 года. Об этом сообщил 13 мая журналистам глава МИД России Сергей Лавров по итогам заседания Совета министров иностранных дел ШОС в формате видеоконференции.

Он отметил, что главы внешнеполитических ведомств обсудили проект резолюции, посвящённой 75-летию образования ООН, а также вопросы, связанные с подготовкой к заседанию Генеральной Ассамблеи. Особое внимание уделяется мероприятиям, связанным с 75-летием победы во Второй мировой войне, добавил Лавров.

Глава российского МИД подчеркнул, что участники ШОС намерены продолжать укрепление координации в ООН и на других международных площадках. Они стремятся к усилению позиций организации в глобальном и региональном форматах.

Как сообщало ИА REGNUM, Лавров заявил, что Санкт-Петербург в июле 2020 года примет очный саммит глав государств ШОС, как и было запланировано.

Читайте также: Лавров анонсировал очный саммит ШОС в июле в Санкт-Петербурге