Москва, , 14:54 — REGNUM Глава фракции «Единая Россия» в Госдуме Сергей Неверов предложил Минздраву обеспечить медиков, борющихся с коронавиурсом, санаторно-курортным лечением, передает корреспондент ИА REGNUM 13 мая.

«Сегодня то, что сегодня делают сотрудники медицинских учреждений, волонтёры, это настоящий подвиг, и мы предлагаем, когда все эти вспышки прекратятся, в первую очередь, рассмотреть возможность обеспечить всех без исключения, кто принимает участие в борьбе с этой напастью санатарно-курортным лечением», — заявил Неверов.

Это поддержит и санаторные учреждения, и соответственно даст возможность поправить здоровье всем, кто сейчас этим занимается, отметил парламентарий.