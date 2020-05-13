Сеул, , 14:57 — REGNUM 13 мая представители МИД Южной Кореи и Японии провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили ряд вопросов, включая пандемию коронавируса и экспортные ограничения. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

Во время диалога глава департамента Азиатско-Тихоокеанского региона МИД Южной Кореи Ким Чон Хан сообщил о пересмотре и обновлении закона о внешней торговле, а также призвал японскую сторону отменить экспортные ограничения как можно скорее.

В свою очередь, глава департамента Азии и Океании МИД Японии Сигэки Такидзаки озвучил позицию Токио по данному вопросу.

Отмечается, что стороны также обсудили ситуацию с коронавирусом, а также договорились оказывать поддержку в возвращении сограждан на родину.

Напомним, что 12 мая представители министерства торговли, промышленности и энергетики Южной Кореи призвали правительство Японии до конца месяца прояснить свою позицию по вопросам исключения Южной Кореи из списка приоритетных партнёров и введения ограничений на экспорт трёх высокотехнологичных материалов.