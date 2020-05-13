Москва, , 14:49 — REGNUM В основе объединения Ненецкого автономного округа (НАО) и Архангельской области лежит процесс политический, но не в меньшей степени и экономический, заявил корреспонденту ИА REGNUM заведующий кафедрой государственного и муниципального управления РЭУ им. Г.В. Плеханова Руслан Абрамов, комментируя возможное объединение Архангельской области и НАО.

«НАО как и многие субъекты севера малочисленный. Иметь свою полноценную региональную администрацию в нынешнее время дороговато.

Кроме того, экономические интересы у обоих субъектов схожие. Это нефтегазовые и портовые. Было бы логично создать единый нефтегазовый кластер и единую систему управления Северным морским путем.

На фоне катастрофического снижения на нефть, в сложное эпидемиологическое время, нефтегазовому регионам выживать порознь сложно.

Объединение по сути экономически выгодно обоим субъектам, бюджеты которых в большей степени зависят от нефтегазовых и портовых, в том числе связанных с морем доходов.

Таким образом, продолжился процесс укрупнения регионов, начавшийся в 2003 году и притормозивший в 2008 году. Вопрос по Ненецкому автономному округу, был открыт в тот же период.

Предварительная работа по объединению начата на уровне властей регионов еще в декабре 2005 года и должна была быть завершена референдумом в декабре 2007 года.

Теперь в России осталось только лишь два неукрупненных региона: Ханты-Мансийский АО и Ямало-Ненецкий АО, входящие в состав Тюменской области. Но их на объединение власть, я думаю, пойдет совсем не скоро.

Создавать огромный субъект далеко от центра с территорией и колоссальным экономическим потенциалом под одним руководством власть вряд ли решиться. Много политических рисков. Другое дело — Ненецкий АО — Север центральной части страны», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, два российских региона — Архангельска я область и Ненецкий автономный округ — планируют объединиться.