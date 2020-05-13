Киев, , 16:13 — REGNUM Депутаты Верховной рады Украины не поддержали обращение к парламентам других стран, касающееся празднования 75-летия завершения Второй Мировой войны. Об этом сообщил 13 мая телеканал «Рада».

В обращении содержался призыв противодействовать попытками России «присвоить» победу во Второй Мировой войне, а также обвинения РФ в «агрессии» в Донбассе.

Документ поддержали 200 депутатов из необходимых 226.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее посол Украины в Турции Андрей Сибига назвал исполнение «Катюши» в турецкой Аланьи «кремлёвской пропагандой» и попытками России «монополизировать победу во Второй Мировой войне».

Читайте также: Посол Украины пригрозил лишить Турцию туристов из-за песни «Катюша»