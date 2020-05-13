Москва, , 14:47 — REGNUM Госдума в итоговом третьем чтении приняла закон, запрещающий участвовать в выборах имевшим судимость по статьям Уголовного кодекса РФ средней тяжести, передает корреспондент ИА REGNUM 13 мая.

Предусматривается лишение права быть избранными граждан РФ, осужденных к лишению свободы за совершение отдельных преступлений против жизни и здоровья, против свободы, чести и достоинства личности, против конституционных прав и свобод человека и гражданина, против семьи и несовершеннолетних, в сфере экономики, против общественной безопасности и общественного порядка, за совершение отдельных экологических преступлений, преступлений в сфере компьютерной информации, преступлений против государственной власти, против мира и безопасности человечества и имеющих на день голосования на выборах неснятую и непогашенную судимость за такие преступления. Ограничение будет действовать на протяжении пяти лет после погашения или снятия судимости.

Также закон предполагает законодательное закрепление за регионами и муниципалитетами возможность менять схему избирательных округов в связи с существенным изменением численности избирателей. Срок внесения изменений в схему (утверждения новой схемы) избирательных округов — не позднее чем за 9 месяцев до дня голосования.

Кроме того, предусматривается возможность голосования на избирательных участках, участках референдума, образованных на вокзалах и в аэропортах, избирателями, участниками референдума, находящимися в указанных местах в день голосования, в случае подачи ими заявления.