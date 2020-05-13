Москва, , 14:47 — REGNUM Лидер ЛДПР депутат Госдумы Владимир Жириновский опасается саботажа вакцинации от коронавируса, передает корреспондент ИА REGNUM 13 мая.

«Конечно, хорошо. если вакцина будет к 1 августа, в сентябре. Но ведь не все будут делать её. Вы понимаете, что миллион откажется прививаться вакциной от этого коронавируса. В прошлом году сколько сделали прививку? 42 млн, ещё 70 — саботажники, вот они сегодня болеют», — заявил Жириновский.

Глава Минздрава Михаил Мурашко допустил появление вакцины от коронавируса в конце июля.