Екатеринбург, , 14:51 — REGNUM Начальником отдела агитационно-пропагандистской работы в свердловском отделении «Единой России» стал Максим Бестфатер. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе отделения.

Бестфатер до этого работал пресс-секретарём областного отделения.

Назначение нового руководителя согласовал уральский межрегиональный координационный совет партии. Там подчеркнули, что Бестфатер участвовал в информационном сопровождении деятельности отделения и в разработке регионального сайта.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на должности главы отдела работал телеведущий Евгений Енин. Он ушёл в отставку в марте 2020 года.

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