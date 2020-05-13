Киев, , 14:44 — REGNUM Верховная рада Украины на внеочередном заседании 13 мая не смогла принять заявление к 75-й годовщине завершения Второй мировой войны.

За соответствующий проект постановления проголосовали 200 народных депутатов при 226 минимально необходимых, передает корреспондент ИА REGNUM.

Главный провал случился у фракции «Слуга народа» — депутаты президентской фракции дали «за» только 128 голосов при численности фракции порядка 250 парламентариев.

В заявлении, которое инициировали некоторые представили «Слуги народа», утверждалось, что Вторая мировая война началась из-за «сговора тоталитарных режимов», а Россию предлагалось осудить за попытку «присвоить победу».

«Действительно, Верховная рада Украины не смогла принять постановление, где виновниками Второй мировой войны назывались Германия и СССР», — подтверждает в комментарии по «горячим следам» народный депутат Рады Виктория Сюмар.

«Маятник в сторону «совка» качнулся до конца. Кремль аплодирует, а «зеленые» таки оказались красными… Украинскую историю снова пытаются писать по кремлевскими лекалам», — добавила депутат.