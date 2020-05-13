Москва, , 14:40 — REGNUM Решение об объединении Архангельской области и Ненецкого автономного округа продолжает начатую еще в первом десятилетии нового века политику ликвидации административной чересполосицы, доставшейся России в наследство от РСФСР, заявил корреспонденту ИА REGNUM генеральный директор New Riga Finance Club, к. э. н Василий Коновалов, комментируя возможное объединение Архангельской области и НАО.

«В РСФСР использовались параллельно два принципа — территориальный и национальный, Прежде таким же образом в состав более крупных территориальных образований России влились ещё шесть автономных округов.

С точки зрения управляемости территории и ведения хозяйственной деятельности такое решение, безусловно, правильное, поскольку уменьшает количество бюрократических структур и упрощает планирование.

Конечно, всегда существует риск того, что кто-то, особенно в сложной экономической ситуации, попытается разыграть национальную карту, но для северных регионов и Сибири это проблема стоит не столь остро, как, например, на Кавказе.

В значительной степени местные народы ассимилированы естественным образом, несмотря на традиционно проводившуюся политику поддержки их культуры.

Малочисленность народов просто не позволяет обеспечить освоение территорий на современном уровне без привлечения большого количества специалистов из других регионов страны.

А на Архангельскую область и Ненецкий автономный округ у властей большие планы в рамках добычи полезных ископаемых и развития Северного морского пути», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Архангельской области и Ненецкого автономного округа 13 мая объявят о намерении запустить процесс объединения регионов.

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