Джакарта, , 14:31 — REGNUM Министр обороны Индонезии Прабово Субианто провел телефонный разговор со своим коллегой из Китая Вей Фэнхэ, сообщает Kompas.

В ходе переговоров Вэй Фэнхэ заявил, что Китай принял строгие меры профилактики и лечения для борьбы с коронавирусом. Министр также поддерживает Индонезию в борьбе с пандемией.

Что касается празднования 70-летия китайско-индонезийских дипломатических отношений, Вэй Фэнхэ призвал Индонезию к продолжению общения на высоком уровне и укреплению сотрудничества в сфере обороны.

Прабово Субианто также поблагодарил за помощь и поддержку, оказанную вооруженными силами Китая в отношении борьбы с COVID-19 в Индонезии.

По его словам, Индонезия высоко оценила достижения Китая в борьбе с коронавирусом и его вклад в глобальное сотрудничество.

Прабово Субианто также выразил желание продолжать укреплять сотрудничество с вооруженными силами Китая.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр обороны Индонезии Прабово Субианто получил медицинское оборудование из Китая для борьбы с COVID-19 в Индонезии.

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