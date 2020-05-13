Москва, , 14:30 — REGNUM Лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов призвал отказаться от системы, когда перед посещением узкопрофильного врача пациенту приходится получать направление у терапевта, передает корреспондент ИА REGNUM 13 мая.

«Это не забота здоровью гражданина, а это забота о страховых компаниях, забота об экономии. Это недопустимо сегодня. Я думаю, что когда звучала речь, чтобы не было вспышки других заболеваний после коронавируса, к этому тоже нужно вернуться», — заявил Миронов

В Госдуме проходит «правительственный час» с участием главы Минздрава Михаила Мурашко.