Тегеран, , 14:29 — REGNUM Действие особого порядка по покупке и продаже Исламской Республикой Иран оружия и боевой техники заканчивается 18 октября 2020 года. Данный порядок предполагает предварительное получение разрешения Совета безопасности ООН. Эта процедура была введена в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе.

Соединённые Штаты озвучили позицию по этому вопросу ещё 25 апреля 2020 года. Госсекретарь США Майк Помпео сделал отдельное заявление по поводу космической программы Ирана. В этом заявлении он призвал «миролюбивые страны» продлить эмбарго на покупку Ираном оружия, которое заканчивается в октябре 2020 года.

Позже Госдеп США посвятил этому вопросу отдельную пресс-конференцию, которая прошла 30 апреля. Далее США в лице своего спецпредставителя по Ирану Брайана Хука заявили о подготовке соответствующего проекта резолюции Совбеза ООН.

ИА REGNUM уже сообщал мнение России по данному вопросу. По словам постоянного представителя Российской Федерации при Организации Объединенных Наций Василия Небензи, Москва не видит причин для продления международного эмбарго на поставки оружия в отношении Исламской Республики Иран. Об этом Небензя сказал на пресс-конференции 12 мая.

Позиция России в данном вопросе достаточно логична. Особый порядок по покупке и продаже Ираном оружия и боевой техники был введён в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе, из которого США в одностороннем порядке вышли ещё в августе 2018 года.

Таким образом, данный особый порядок продлён не будет, и Тегеран сможет свободно покупать и продавать оружие с 18 октября 2020 года.