Белград, , 16:58 — REGNUM В Сербии отреагировали на заявления спикера парламента Косово Вьосы Османи, обвинившей Сербию в проведении организованных скрытых «этнических чисток» албанцев, проживающих в Прешевской долине.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, ранее Османи заявляла, что за десять лет албанское население муниципалитета Медведжа уменьшилось с почти 7,5 тысяч жителей до всего 600. По словам Османи, исчезновение албанского населения связано с ограничением доступа к образованию и рабочим местам, а также подавлением со стороны сербского населения. Целью сербских властей якобы является выдворение из Сербии всех, кто говорит на албанском языке.

Ответ на заявления Османи был опубликован сербским новостным агентством Novosti 13 мая. Глава координационного отделения при правительстве Сербии Зоран Станкович заявил, что представители албанской общины всегда занимают пост заместителя главы муниципалитета, а в школах дети получают возможность обучаться албанскому языку у албанских учителей.

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