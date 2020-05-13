Киев, , 14:23 — REGNUM Фракция Верховной рады «Батькивщина» планирует обратиться в Конституционный суд Украины, чтобы оспорить принятие парламентом т.н. «антиколомойского» законопроекта.

Об этом в ходе заседания Рады заявила глава фракции, экс-премьер Украины Юлия Тимошенко, передает корреспондент ИА REGNUM.

Она считает, что принятый законопроект нарушает сразу 11 статей Конституции и не имеет ничего общего с защитой украинских банков, и Приватбанка — в частности.

«Возможно, МВФ и «кукловоды» из глобального пространства еще не знают, что после принятия этого закона он будет отменен в Конституционном суде», — заявила Тимошенко.

ИА REGNUM напоминает, что принятия «антиколомойского» закона от Киева требовал МВФ, отмечая, что это ключевое условие выделения Украине кредитных средств. Сегодня Рада поддержала документ в целом, за проголосовали 270 депутатов.

Эксперты сразу же предположили, что принятый законопроект будет оспорен в судах.