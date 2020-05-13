Москва, , 14:11 — REGNUM Глава Минздрава Михаил Мурашко допустил трансформацию системы обязательного медицинского страхования (ОМС), передает корреспондент ИА REGNUM 13 мая.

«Система ОМС должна трансформироваться однозначно», — заявил Мурашко в Госдуме.

Он описал требуемые изменения.

«Во-первых, информационные технологии туда должны прийти более глубоко, мы должны видеть сквозную систему расчетов, персонификацию, но должны понимать кто уходит. Вопрос не идёт об оптимизации, ни в коем разе, вопрос идёт о том, чтобы понимать, где, за что заплатил, какой результат. Отдали деньги — будьте любезны, делайте так, чтобы результат был. Эффективность и безопасность должна звучать в онлайн», — заявил министр.