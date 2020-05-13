Джакарта, , 14:08 — REGNUM Член комиссии парламента Индонезии Мухаммад Икбал подтвердил, что президент направил список с именами кандидатов на должность послов в ряд дружественных стран, сообщает Antara.

Среди имен числится бывший главный редактор Metro TV Сурьёпратомо кандидат на должность посла Индонезии в Сингапуре.

Мухаммад Икбал счел целесообразным, чтобы президент выдвинул имя Суриопратомо в качестве кандидата на пост посла Индонезии в Сингапуре.

Помимо Сурьёпратомо, президент Джоко Видодо предложил 30 кандидатов на должность послов Индонезии в дружественные страны.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Индонезии поручил провести детальную оценку увеличения или уменьшения новых случаев заражения SARS-CoV-2 в различных регионах страны.

Подробнее в материале: Глава Индонезии поручил дать оценку распространению COVID-19 в регионах