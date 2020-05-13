Киев, , 14:12 — REGNUM «Антиколомойский» закон был принят Верховной радой, несмотря на явное нежелание власти это делать, заявил в своем комментарии 13 мая украинский экономист Сергей Фурса.

По его словам, власть пошла на этот сценарий просто потому, что нет альтернативы.

«Как бы вы ни любили Коломойского, но дефолт — слишком болезненный для экономики и для рейтинга… Но это не значит, что власть понимает и принимает необходимость этого закона. Скорее, наоборот, можно с уверенностью сказать, что если бы не было коронакризиса, то этот закон никогда бы не был принят. А многие интервью членов большинства больше напоминают извинения за то, что они вынуждены голосовать за закон», — заявил Фурса.

Эксперт предполагает, что с принятием закона история только начинается, поскольку люди Коломойского пойдут в Конституционный суд, «который всегда принимал решения исходя из политической воли».

По его словам, Украина успеет получить несколько траншей МВФ в этом году, но не исключено, что когда кризис пройдет, Киев может «отыграть назад голосование».

«Это будет однозначный сигнал для всех наших западных партнеров», — заявил Фурса.

ИА REGNUM напоминает, что ранее сегодня в присутствии президента Зеленского Верховная рада проголосовала в целом за «антиколомойский» законопроект. Свои голоса в поддержку документа дали 270 депутатов при 226 необходимых. Законопроект гарантирует, что национализированный ранее «Приватбанк» не будет возвращен структурам олигарха Игоря Коломойского.