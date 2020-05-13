Москва, , 14:04 — REGNUM Минздрав видит рост смертности от алкоголя и допускает повышение «возрастного ценза» для продажи алкоголя, передает корреспондент ИА REGNUM 13 мая.

«К сожалению, в этот период роль алкоголя в структуре смертности начала возрастать. И мне кажется, эти обсуждения, которые были, поднять возраст для продажи алкоголя до 21 года… Если вы посмотрите статистику, как только исполняется 18 лет, смертность между мужчинами и женщинами, мальчиками и девочками начинает резко меняться. Если до 18 лет это примерно в одних цифрах идёт, то после 18 лет, когда более свободная жизнь наступает, здесь мальчики сразу же дают более высокие показатели смертности», — заявил Мурашко в Госдуме.

Он допустил рост возраста, когда будет разрешена продажа алкоголя.

«Поэтому не хотел бы сейчас прямо вот кардинально заявлять, но думаю, что нужно подумать: алкоголь в определенной степени — это путь к сокращению смертности и заболеваемости именно по сокращению потребления алкоголя», — говорит министр.