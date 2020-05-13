* талибами — запрещённая в России организация

Москва, , 13:59 — REGNUM Урегулирование ситуации в Афганистане возможно только с учётом интересов жителей страны и ближайших соседей Афганистана. Об этом сегодня, 13 мая, по итогам заседания Совета министров иностранных дел ШОС в формате видеоконференции заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

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«Что касается афганского урегулирования, то у нас нет никаких сомнений в том, что оно возможно исключительно на основе, которая учитывает интересы прежде всего самих афганцев, и, во-вторых, законные интересы стран региона, в том числе ближайших соседей Афганистана» , — подчеркнул глава российского внешнеполитического ведомства.

Лавров отметил, что «именно в таком формате» могут быть найдены «наиболее эффективные способы продвижения к урегулированию».

При этом глава МИД РФ подчеркнул, что российская сторона готова способствовать преодолению препятствий на пути выполнения мирного соглашения между США и движением «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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«Мы не испытываем радости от того, что сейчас достигнутые договоренности между США и талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пробуксовывают. Мы видим причины, по которым это происходит, готовы способствовать преодолению этих причин», — добавил Лавров.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2020 года власти США подписали мирное соглашение с «Талибаном» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), по которому американские военные выводятся из страны, а террористы прекращают боевые действия.