Москва, 13 мая 2020, 13:59 — REGNUM Урегулирование ситуации в Афганистане возможно только с учётом интересов жителей страны и ближайших соседей Афганистана. Об этом сегодня, 13 мая, по итогам заседания Совета министров иностранных дел ШОС в формате видеоконференции заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
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Лавров отметил, что «именно в таком формате» могут быть найдены «наиболее эффективные способы продвижения к урегулированию».
При этом глава МИД РФ подчеркнул, что российская сторона готова способствовать преодолению препятствий на пути выполнения мирного соглашения между США и движением «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).
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Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2020 года власти США подписали мирное соглашение с «Талибаном» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), по которому американские военные выводятся из страны, а террористы прекращают боевые действия.