Киев, , 14:02 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский может баллотироваться на второй срок после завершения первого срока, заявил первый заместитель главы офиса президента Сергей Трофимов 12 мая в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону.

Чиновник отметил, что не говорил на данную тему лично с Зеленским.

«Я не думаю, что это будет пятилетний срок. Я всё-таки считаю, что какое-то будет продолжение каденции… потому что действительно мало пять лет для политики», — добавил он.

Трофимов отметил, что у Зеленского есть ещё много времени для того, чтобы подумать о продолжении своей политической карьеры.

Напомним, во время предвыборной кампании Зеленский заявил, что идёт в президенты на один срок.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее юрист Андрей Портнов заявил, что действующий президент Украины упустил возможности решить ключевые вопросы в стране, а также обеспечил себе стремительное падение рейтингов. По этой причине Портнов считает вероятными досрочные президентские выборы на Украине.

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