Сеул, 13 мая 2020, 14:00 — REGNUM 13 мая министры обороны Южной Кореи и Китая провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили сотрудничество в борьбе с коронавирусом. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей южнокорейского министерства обороны.
По их словам, Чон Гён Ду и Вэй Фэнхэ обменялись мнениями по ситуации на Корейском полуострове и о ситуации с распространением коронавирусной инфекции, а также обсудили сотрудничество в сфере обороны.
Министр обороны Южной Кореи отметил, что эпидемиологическая ситуация в стране стабилизировалась благодаря активным действиям правительства, принимаемым мерам, а также открытости и прозрачности данных, предоставляемых населению. Он также отметил важность международного сотрудничества, акцентировав на том, что в преодолеть нетрадиционные угрозы безопасности в одиночку довольно сложно.
В свою очередь, представитель КНР высоко оценил усилия двух стран по борьбе с коронавирусной инфекцией, а также результаты, которых добились Южная Корея и Китай.
Представители двух стран договорились приложить усилия для возобновления обменов специалистами, а также пересмотреть меморандум о взаимопонимании.