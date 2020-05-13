Сеул, , 14:00 — REGNUM 13 мая министры обороны Южной Кореи и Китая провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили сотрудничество в борьбе с коронавирусом. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей южнокорейского министерства обороны.

По их словам, Чон Гён Ду и Вэй Фэнхэ обменялись мнениями по ситуации на Корейском полуострове и о ситуации с распространением коронавирусной инфекции, а также обсудили сотрудничество в сфере обороны.

Министр обороны Южной Кореи отметил, что эпидемиологическая ситуация в стране стабилизировалась благодаря активным действиям правительства, принимаемым мерам, а также открытости и прозрачности данных, предоставляемых населению. Он также отметил важность международного сотрудничества, акцентировав на том, что в преодолеть нетрадиционные угрозы безопасности в одиночку довольно сложно.

В свою очередь, представитель КНР высоко оценил усилия двух стран по борьбе с коронавирусной инфекцией, а также результаты, которых добились Южная Корея и Китай.

Представители двух стран договорились приложить усилия для возобновления обменов специалистами, а также пересмотреть меморандум о взаимопонимании.