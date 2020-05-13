Вильнюс, , 13:53 — REGNUM По всей Литве сегодня, 13 мая, в рамках расследования дела о крупномасштабной коррупции, прошли задержания подозреваемых, среди которых оказались и прокуроры, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

По словам генпрокурора Литвы Эвалдаса Пашилиса, который по случаю задержания созвал пресс-конференцию, всего задержано 11 лиц, среди них прокуроры Департамента уголовного преследования генпрокуратуры Нериюс Марцинкявичюс и Угнюс Вичинас, прокурор Второго отдела уголовного преследования Каунасской окружной прокуратуры Донатас Пузинас, сотрудник Службы расследования финансовых преступлений Нериюс Валатка, адвокат Шарунас Мицкявичюс и еще шесть частных лиц.

Прокуроров подозревают в передачи информации фигурантам крупных расследований, в том числе и обанкротившегося банка Ūkio bankas и различных других кредитных учреждений.

Пашилис объявил, что последние дела задержанных и отстранённых прокуроров будут пересмотрены.