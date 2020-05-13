Москва, , 13:48 — REGNUM Совет по правам человека при президенте России разрабатывает законопроект, согласно которому статья о неоднократном нарушении правил проведения массовых акций будет переведена из Уголовного кодекса в административный. Об этом сообщает «Коммерсант».

По словам главы СПЧ Валерия Фадеева, работа над законопроектом может быть завершена уже в мае 2020 года.

По его мнению, статья 212.1 УК РФ («Неоднократное нарушение порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации») должна предусматривать наказание только в виде штрафов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее депутат от КПРФ Сергей Шаргунов внес в Государственную думу законопроект, направленный на гуманизацию наказания за участие в несанкционированных акциях.

В санкции статьи 212.1 УК РФ предлагается снизить размер штрафа, установив его от 100 тыс. до 500 тыс. рублей (по действующей санкции размер штрафа составляет от 600 тыс. до 1 млн рублей); а также предлагается также снизить максимальной срок лишения свободы с пяти лет по действующей санкции до трёх лет.

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