Москва, , 13:53 — REGNUM Процесс выяснения причин пандемии коронавируса нельзя политизировать и использовать в конкурентной борьбе. Об этом заявил 13 мая журналистам глава МИД России Сергей Лавров по итогам заседания Совета министров иностранных дел ШОС в формате видеоконференции.

Он подчеркнул, что разговор о необходимости выяснить, почему возникла пандемия, совершенно оправдан. Однако существо подхода к этой задаче заключается в том, чтобы спасти как можно больше человеческих жизней и понять, как можно контролировать ситуацию с дальнейшим распространением инфекции.

Однако Россия выступает против того, чтобы этот научный, гуманистический подход был политизирован и задействован «в нечистоплотной конкурентной борьбе», сказал Лавров.

Читайте также: Пушков предположил, каким станет мир после пандемии коронавируса