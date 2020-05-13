Киев, , 13:45 — REGNUM Верховная рада Украины в ходе внеочередного заседания 13 мая приняла в целом т.н. «антиколомойский» законопроект.

За документ проголосовали 270 депутатов при 226 необходимых, передает корреспондент ИА REGNUM.

Отметим, что президентская фракция «Слуга народа» дала всего 200 голосов за, но партию Зеленского поддержала «Европейская солидарность» Порошенко — 23 депутата и «Голос» Вакарчука — 18 депутатов, а также отдельные внефракционные депутаты и депутатские группы.

При голосовании присутствовал президент Украины Владимир Зеленский.

ИА REGNUM напоминает, что ранее власти Украины заявляли, что принятие «антиколомойского» законопроекта и закона о продаже земли являются ключевыми условиями возобновления сотрудничества с МВФ и выдаче Киеву очередных кредитных траншей.