Москва, , 13:41 — REGNUM Госдума в ходе пленарного заседания 13 мая обсудит поправку о возможности голосовать дистанционно и по почте, передает корреспондент ИА REGNUM.

Нижняя палата парламента обсудит во втором чтении законопроект о совершенствовании процедуры сбора подписей и проверки подписных листов.

Согласно поправке, «при проведении выборов в органы государственной власти, органы местного самоуправления, референдума субъекта Российской Федерации, местного референдума в случаях и порядке, установленных Центральной избирательной комиссией Российской Федерации, может быть предусмотрена возможность голосования избирателей, участников референдума по почте, а также посредством дистанционного электронного голосования».

Также предлагается разрешить переносить выборы глав регионов по решению заксобрания, если на территории данного субъекта РФ либо двух и более муниципальных образований в этом субъекте РФ введен режим повышенной готовности или чрезвычайной ситуации, при угрозе жизни или здоровью граждан Российской Федерации, зарегистрированных по месту жительства на территории данного региона.