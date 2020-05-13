Санкт-Петербург, , 14:02 — REGNUM Губернатор Петербурга Александр Беглов признал, что во временном госпитале в выставочном комплексе «Ленэкспо» не хватает медперсонала, передает корреспондент ИА REGNUM.

Эту тему на заседании Заксобрания попросил прокомментировать «яблочник» Борис Вишневский. Он указал, что, по некоторым данным, на 400 человек в «Ленэкспо» есть только четыре медсестры.

«Нехватка. Если возьмем количество развернутых коек в «Ленэкспо» — мы это сделали от хорошей жизни, что ли? Мы благодарны «Газпрому», который практически бесплатно передал нам эту территорию», — отреагировал Беглов.

В одном из павильонов «Ленэкспо» развернули 1 тыс. коек, еще 1 тыс. 300 коек готовятся развернуть в ближайшем будущем. Туда определяют больных COVID-19 в легкой форме, которые не нуждаются в ИВЛ и особых препаратах, указал губернатор.

«Туда размещают добровольно, — подчеркнул Беглов. — Безусловно, это, конечно, лучше, чем палатка. Тысяча человек — это, конечно, много, конечно, не хватает медсестёр, которые бы обслуживали такое количество людей».

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Заметим, ранее петербуржцы жаловались на то, что их переводят в госпиталь в «Ленэкспо» после завершения лечения в стационарах и не выпускают, даже при отрицательных результатах на коронавирус и возможности самоизолироваться дома.

«Сегодня больницы перегружены. Естественно, тех условий, которые были раньше, при нормативном заполнении больниц, более комфортные, они сегодня будут отсутствовать. Мы просто будем вынуждены уплотнять наши больницы, потому что нужно оказывать помощь», — добавил Александр Беглов.

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Накануне глава муниципалитета, на территории которого находится госпиталь, Нэлли Вавилина официально попросила Александр Беглова и главу Минздрава Михаила Мурашко лично проинспектировать стационар и расследовать, что там происходит.

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