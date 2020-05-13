Лондон, , 13:37 — REGNUM Судебные слушания по делу об экстрадиции в США основателя ресурса WikiLeaks Джулиана Ассанжа, которые были отложены из-за пандемии коронавируса, возобновятся в Великобритании 7 сентября. Об этом 13 мая сообщается на странице WikiLeaks в соцсети Twitter.

«Возобновление отложенных слушаний по экстрадиции Джулиана Ассанжа назначено на 7 сентября», — говорится в сообщении.

Помимо того, в нем указывается, что местонахождение будущего суда в настоящее время ещё не определено.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 4 мая стало известно, что запланированные на 18 мая слушания в Вестминстерском магистратском суде Лондона по вопросу об экстрадиции в США основателя ресурса WikiLeaks Джулиана Ассанжа не состоятся.