Санкт-Петербург, , 13:54 — REGNUM Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов предложил депутату Заксобрания от КПРФ Ольге Ходуновой и депутату от «Яблока» Борису Вишневскому, который призывал начать раздавать жителям маски и перчатки бесплатно, отказаться от бюджетов на помощников и от автомобилей в пользу нуждающихся. Губернатор также напомнил о помощи медикам со стороны единороссов, передает корреспондент ИА REGNUM.

Законодательное собрание Петербурга Дарья Драй © ИА REGNUM

После отчета губернатора перед Заксобранием Ходунова спросила Беглова о причинах, по которым в среднем врачи города пока получили доплату за работу с коронавирусом лишь в размере около 16 тыс. рублей.

Напомним, власти обещали доплаты медикам в размере от 25 до 80 тыс. рублей за работу с коронавирусом. Отчитываясь перед ЗакСом 13 мая, Александр Беглов сообщил, что выплаты начались, их получили 9,5 тыс. петербургских медиков на общую сумму в 149 млн рублей. Ходунова взяла слово и посчитала, что на одного медика тогда придется всего около 16 тыс. рублей.

«Почему так мало?» — поинтересовалась она у Беглова.

«Ольга Архиповна, очень легко задавать вопросы, сложнее их решать», — отозвался губернатор.

Он считает, что ответы на свои вопросы Ходунова «давно знает». Беглов припомнил, что коммунисты проголосовали против бюджета на 2020 год, предложенного Смольным, и, на его взгляд, следует быть «корректным».

"Ну почему на сегодняшний день «Единая Россия» организовала раздачу сбор и помощь для многодетных семей, для малообеспеченных. Я не хочу называть, чтобы не заниматься популяризацией, какое количество было наборов собрано и какая помощь огромная была оказана гражданам нашего города. От коммунистов я этого не слышал», — продолжил губернатор.

«Ну если так вы все печетесь о городе, давайте, откажитесь от транспорта личного. Да, вы тоже 800 рублей получите [на маски как пенсионеры], правительство города о вас позаботилось. Сделайте какие-то мероприятия, чтобы ваши избиратели сказали: «Вот это настоящие коммунисты, коммунисты того, советского периода», — обратился Беглов к Ходуновой. О размерах выплат петербургским врачам он так ничего и не пояснил.

Добавим, что депутат Вишневский не пользуется служебной машиной.

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