Джакарта, , 13:25 — REGNUM В министерстве иностранных дел Индонезии заявили, что правительство Китая пообещало расследовать нарушения прав человека на китайских рыболовных судах, сообщает Sindonews.

«Мы отмечаем обязательство китайского правительства расследовать инцидент, в том числе напрямую взаимодействовать с компанией судовладельца Dalian Group», — заявил представитель МИД Индонезии Теуку Фаизашах.

По его словам, расследование также проводят органы безопасности в Индонезии. В настоящее время полиция проводит проверку и заслушивает показания 14 членов экипажа с одного из китайских судов, которые прибыли в Индонезию на прошлой неделе.

Теуку Фаизашах заявил, что Пекин открыт для сотрудничества в расследовании этого дела. Членам экипажа из Индонезии или их семьям была предоставлена компенсация.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее правительство Индонезии выразило озабоченность по поводу нарушений прав человека в рыбной отрасли Совету ООН по правам человека.

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