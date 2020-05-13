Москва, , 13:24 — REGNUM Глава Минздрава Михаил Мурашко предостерег от поминутной оплаты труда медиков, работающих с пациентами с коронавирусом, передает корреспондент ИА REGNUM 13 мая.

«Не должно быть поминутной оплаты. Если вышел на смену, вся смена должна быть оплачена», — заявил Мурашко в Госдуме.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин осудил попытки искусственно сократить размер стимулирующих выплат медиков, работающих с пациентами с COVID-19.

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