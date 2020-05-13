Киев, 13 мая 2020, 13:22 — REGNUM В Киеве произошёл транспортный коллапс, заявил мэр Киева Виталий Кличко 13 мая во время брифинга.
Чиновник обратился к правительству с просьбой разрешить работу метрополитена.
Он раскритиковал идею ввести спецпропуска в метро, отметив, что это создаст огромные толпы.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр здравоохранения Украины Максим Степанов назвал примерные даты ослабления карантина.
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