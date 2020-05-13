Москва,
13 мая 2020, 13:19 — REGNUM
Для озвучивания альтернативных точек зрения в
парламентах
хватит и вдвое меньшего числа представителей
официальной оппозиции, а фракции единороссов должны быть просто численно больше всей оппозиции, для деятельности современной властной системы
этого будет
достаточно, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в среду, 13 мая, комментируя высказывания лидера ЛДПР.
Как сообщалось ранее, Владимир Жириновский предложил сократить количество депутатов в России вдвое ради экономии средств и предотвращения распространения коронавируса.
Читайте также: Жириновский предложил вдвое уменьшить число депутатов в РФ
«Владимир Вольфович бывает юмористом, но его «юморные» предложения часто наделены глубоким смыслом и имеют свойство сбываться.
«Уменьшить количество депутатов в России вдвое» — это предложение простой народ точно поддержит! И дело тут не в отрицательном отношении к депутатскому корпусу в принципе, а в здравом смысле. Для озвучивания альтернативных точек зрения в каждом представительном органе хватит и вдвое меньше людей от официальной оппозиции, а фракции единороссов как структуры, обслуживающие соответствующие исполнительные органы, должны быть просто численно больше всей оппозиции вместе взятой, и этого уже для деятельности современной властной системы достаточно.
Так зачем же, действительно, тратить лишние бюджетные деньги и «создавать риск заражения»? Деньги бюджету сейчас ой как нужны, и пополняться казна будет, думаю, главным образом опять за счёт простых тружеников. Так пусть хоть депутаты путём своего сокращения помогут!» — отметил Михаил Демурин.