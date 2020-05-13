Москва, , 13:19 — REGNUM

Для озвучивания альтернативных точек зрения в парламентах хватит и вдвое меньшего числа представителей официальной оппозиции, а фракции единороссов должны быть просто численно больше всей оппозиции, для деятельности современной властной системы этого будет достаточно, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в среду, 13 мая, комментируя высказывания лидера ЛДПР.

Как сообщалось ранее, Владимир Жириновский предложил сократить количество депутатов в России вдвое ради экономии средств и предотвращения распространения коронавируса.

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«Владимир Вольфович бывает юмористом, но его «юморные» предложения часто наделены глубоким смыслом и имеют свойство сбываться.

«Уменьшить количество депутатов в России вдвое» — это предложение простой народ точно поддержит! И дело тут не в отрицательном отношении к депутатскому корпусу в принципе, а в здравом смысле. Для озвучивания альтернативных точек зрения в каждом представительном органе хватит и вдвое меньше людей от официальной оппозиции, а фракции единороссов как структуры, обслуживающие соответствующие исполнительные органы, должны быть просто численно больше всей оппозиции вместе взятой, и этого уже для деятельности современной властной системы достаточно.