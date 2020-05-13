Тбилиси, , 13:31 — REGNUM Присутствия премьер-министра Грузии Георгия Гахарии в парламенте во время обсуждения антикризисного плана потребовал один из лидеров партии «Европейская Грузия» Гиги Церетели. Об этом 13 мая сообщает агентство «ИнтерпрессНьюс».

"Вопросов очень много: как протекает этот процесс, когда он начинается и т.д. Когда речь идет о денежной помощи, многие люди ничего не получили», — сказал Церетели.

Он подчеркнул, что в «Европейской Грузии» хотят слышать ответы на вопросы личного от главы правительства, а не от его сотрудников, как это происходит обычно.

Напомним, с прошлой недели Гахария начал озвучивать меры по выходу из экономического кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Они предусматривают социальную поддержку населению, а также льготы и финансовую помощь бизнесменам туристического сектора и фермерам.

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