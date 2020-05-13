Киев, , 13:18 — REGNUM Парламент Украины принял закон о банках, который лоббировал Международный валютный фонд (МВФ). Об этом сообщил 13 мая телеканал «Рада».

Решение поддержали 270 депутатов.

Скандальный закон фактически выводит Национальный банк Украины из-под юрисдикции украинских судов, поскольку суд не сможет обжаловать действия регулятора. При этом сам Нацбанк получает широкие полномочия:

«Любой банк может быть признан Нацбанком неплатёжеспособным, судам запрещается останавливать решения Нацбанка, минфина, правительства, и пр. и арестовывать имущество такого банка, чтоб не разворовали», — рассказала политический эксперт Елена Дьяченко на своей странице в социальной сети Facebook.

По мнению экспертов, МВФ лоббировал принятие этого закона для того, чтобы иметь возможность обойти запрет на продажу земли иностранцам через разорение банков, у которых земля находится в залоге.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Раду прибыл президент Украины Владимир Зеленский и попросил депутатов принять этот закон, чтобы «защитить украинскую экономику». Дело в том, что принятие этого закона было одним из ключевых условий получения Украиной кредита от МВФ.

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